Горящий на КАД автобус сняли на видео

Вечером в понедельник на Кольцевой автодороге загорелся автобус. Как сообщили очевидцы, это произошло у съезда на Ропшу. Полыхавший общественный транспорт заметили в 17:30. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

«На КАД, перед поворотом на Ропшу, горит автобус или сгорел автобус», – рассказали очевидцы и опубликовали видео с места пожара в паблике «ДТП и ЧП».

На кадрах видно, что пламя охватило заднюю часть автобуса. Пожар был сильным. В пресс-службе ГУ МЧС по городу сообщили, что возгорание случилось на 90-м километре КАД. «Горел рейсовый автобус по всей площади. В 18:02 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», – отметили в чрезвычайном ведомстве.