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37 минут назад

Самолет врезался в багажные тележки и попал на видео

Грузовой самолет авиакомпании China Airlines столкнулся с тележками для багажа и раскидал их по взлетно-посадочной полосе в аэропорту Чикаго, США. Инцидент попал на видео, его опубликовал New York Post.

На размещенных в сети кадрах видно, как гигантский лайнер скользит по заснеженной полосе и на высокой скорости врезается в багажные тележки, зацепив их турбиной.

Отмечается, что инцидент произошел во время сильной метели. В результате столкновения никто не пострадал, однако один из двигателей самолета был поврежден.

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