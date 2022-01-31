Самолет врезался в багажные тележки и попал на видео

Грузовой самолет авиакомпании China Airlines столкнулся с тележками для багажа и раскидал их по взлетно-посадочной полосе в аэропорту Чикаго, США. Инцидент попал на видео, его опубликовал New York Post.

На размещенных в сети кадрах видно, как гигантский лайнер скользит по заснеженной полосе и на высокой скорости врезается в багажные тележки, зацепив их турбиной.