В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 77.47EUR 86.50
Войти в почту
1 час назад

Boeing придавил человека в Минводах

В Минеральных Водах работник аэропорта погиб при обслуживании самолета Boeing. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Южной транспортной прокуратуры.

Boeing придавил человека в Минводах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве рассказали, что техник аэропорта погиб при попытке устранить неисправность передней стойки шасси самолета.

«По предварительным данным, 28 января во время осмотра воздушного судна в аэропорту Минеральные Воды была выявлена техническая неисправность передней стойки шасси. На следующий день при ее устранении был смертельно травмирован работник обслуживающей организации», - говорится в сообщении прокуратуры.

По информации РЕН ТВ, у Boeing самопроизвольно сложилась стойка шасси, в результате чего воздушное судно придавило мужчину.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Минераловодская межрайонная транспортная прокуратура по поручению Южной транспортной прокуратуры проводит проверку исполнения законодательства об охране труда.

Самолет отстранили от выполнения полетов для оценки его технического состояния.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители