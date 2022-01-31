Boeing придавил человека в Минводах

В Минеральных Водах работник аэропорта погиб при обслуживании самолета Boeing. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Южной транспортной прокуратуры.
В ведомстве рассказали, что техник аэропорта погиб при попытке устранить неисправность передней стойки шасси самолета.
«По предварительным данным, 28 января во время осмотра воздушного судна в аэропорту Минеральные Воды была выявлена техническая неисправность передней стойки шасси. На следующий день при ее устранении был смертельно травмирован работник обслуживающей организации», - говорится в сообщении прокуратуры.
По информации РЕН ТВ, у Boeing самопроизвольно сложилась стойка шасси, в результате чего воздушное судно придавило мужчину.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Минераловодская межрайонная транспортная прокуратура по поручению Южной транспортной прокуратуры проводит проверку исполнения законодательства об охране труда.
Самолет отстранили от выполнения полетов для оценки его технического состояния.