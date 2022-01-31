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25 минут назад

МВД Белоруссии опубликовало видео с задержанной в Минске россиянкой Цвикевич

Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Белоруссии опубликовало в своем Telegram-канале видеоролик, на котором задержанная в Минске россиянка Вера Цвикевич признается в участии в протестах в 2020 году в Белоруссии.

«В августе 2020 года я участвовала в несанкционированных митингах на территории Минска. Участвовала в сцепках на проезжей части. В своих действиях я полностью раскаиваюсь и всем людям советую не принимать больше участия в таких мероприятиях», — говорит она.

О задержании Цвикевич стало известно 27 января. Россиянке, имеющей вид на жительство в Белоруссии, было предъявлено обвинение по статье 342 УК РБ «Организация и подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок, либо активное участие в них».

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