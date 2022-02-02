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30 минут назад

Жену бывшего судьи Янгулбаева арестовали на два месяца

Жену бывшего судьи Янгулбаева арестовали на два месяца
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Старопромысловский районный суд Грозного арестовал на два месяца Зарему Мусаеву, жену бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Мусаева арестована по части 2 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Она пробудет под арестом до 1 апреля.

О том, что против жены экс-судьи Верховного суда Чечни завели дело, стало известно 31 января. Согласно версии полиции, Мусаева схватила полицейского правой рукой за левую щеку и оцарапала его, когда тот пытался оформить протокол. По этой статье россиянке грозит до десяти лет лишения свободы.

21 января вооруженные люди, представившиеся чеченскими силовиками, вломились в квартиру отставного судьи Янгулбаева в Нижегородской области. Оттуда Мусаеву доставили в Грозный для дачи показаний по делу о мошенничестве с кредитами, взятыми в магазинах бытовой техники в 2019 году.

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