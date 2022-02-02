Жену бывшего судьи Янгулбаева арестовали на два месяца

Старопромысловский районный суд Грозного арестовал на два месяца Зарему Мусаеву, жену бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Мусаева арестована по части 2 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Она пробудет под арестом до 1 апреля.

О том, что против жены экс-судьи Верховного суда Чечни завели дело, стало известно 31 января. Согласно версии полиции, Мусаева схватила полицейского правой рукой за левую щеку и оцарапала его, когда тот пытался оформить протокол. По этой статье россиянке грозит до десяти лет лишения свободы.