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16 минут назад

Знакомая погибшего в Подмосковье срочника рассказала о нем

Знакомая погибшего в части под Москвой солдата-срочника рассказала о нем. По ее словам, он ни с кем не конфликтовал, пишет «Московский комсомолец».

Знакомая погибшего в Подмосковье срочника рассказала о нем
Фото: ТАССТАСС

«За все время, что мы учились, могу сказать, что он был хорошим парнем, ни с кем не конфликтовал», — отметила девушка.

ЧП произошло 31 января в воинской части, расположенной в подмосковной деревне Троице-Сельцо. Военнослужащий-контрактник выстрелил в голову 25-летнему солдату-срочнику. Молодой человек погиб на месте.

Позднее сослуживцы парня, который застрелил военного, рассказали о нем. По их словам, он был хорошим старшиной и пользовался уважением среди солдат.

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