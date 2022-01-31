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32 минуты назад

Отдых у бассейна обернулся для туристов массовым отравлением

В США 16 туристов были найдены без сознания после купания в бассейне при отеле из-за массового отравления. Об этом пишет New York Post.

Отдых у бассейна обернулся для туристов массовым отравлением
Фото: PixabayPixabay

Инцидент произошел в субботу, 29 января, в городе Мэрисвилл, штат Огайо. По словам начальника полиции городского управления Тони Брукса (Tony Brooks), сперва поступило сообщение о двухлетней девочке, которая потеряла сознание в воде. Позже диспетчеры службы экстренной помощи получили еще несколько звонков — отдыхающие жаловались на головокружение и жжение в горле.

Прибывшие на место происшествия медики оказали пяти постояльцам помощь на месте, четырех человек сопроводили в больницу, а еще для семи туристов отдых обернулся госпитализацией в критическом состоянии.

Местные власти начали эвакуацию отеля, все гости были размещены в ближайших гостиницах. По предварительным данным, путешественники отравились угарным газом.

Ранее в октябре 2021 года около 30 российских туристов попали в больницы в Египте с выраженными симптомами отравления. Пострадавших госпитализировали из отеля AMC Royal Hotel в Хургаде. В результате инцидента всех отдыхающих из России переселили в другую гостиницу, а продажи туров в этот отель были приостановлены.

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