Россиянка призналась в участии в белорусских протестах

Задержанная в Минске гражданка России Вера Цвикевич призналась в участии в протестах в Белоруссии, которые прошли в 2020 году. Видео с ее заявлением опубликовали в Telegram-канале главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД страны.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«В августе 2020 года я участвовала в несанкционированных митингах на территории Минска. Участвовала в сцепках на проезжей части. В своих действиях я полностью раскаиваюсь и всем людям советую не принимать больше участия в таких мероприятиях», — сказала Цвикевич на выложенных кадрах.

Сейчас девушка проходит по уголовной статье об организации и участия в действиях, грубо нарушающих общественный порядок. В российском консульстве сообщали, что сотрудники в рабочем порядке занимаются выяснением обстоятельств задержания россиянки и находятся в контакте с правоохранительными органами Белоруссии.

Напомним, что после прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошел ряд протестных акций. Для их пресечения силовики использовали спецсредства и спецтехнику.