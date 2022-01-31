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45 минут назад

Россиянка призналась в участии в белорусских протестах

Задержанная в Минске гражданка России Вера Цвикевич призналась в участии в протестах в Белоруссии, которые прошли в 2020 году. Видео с ее заявлением опубликовали в Telegram-канале главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД страны.

Россиянка призналась в участии в белорусских протестах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В августе 2020 года я участвовала в несанкционированных митингах на территории Минска. Участвовала в сцепках на проезжей части. В своих действиях я полностью раскаиваюсь и всем людям советую не принимать больше участия в таких мероприятиях», — сказала Цвикевич на выложенных кадрах.

Сейчас девушка проходит по уголовной статье об организации и участия в действиях, грубо нарушающих общественный порядок. В российском консульстве сообщали, что сотрудники в рабочем порядке занимаются выяснением обстоятельств задержания россиянки и находятся в контакте с правоохранительными органами Белоруссии.

Напомним, что после прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошел ряд протестных акций. Для их пресечения силовики использовали спецсредства и спецтехнику.

Сейчас против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

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