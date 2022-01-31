Суд арестовал серпуховского подрывателя

Суд арестовал до 31 марта Владислава Струженкова, который устроил взрыв у православной гимназии в Серпухове. Как сообщает РИА Новости, последние полтора месяца молодой человек провел в больнице и после выписки следователи подали ходатайство на избрание меры пресечения.

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Струженкову предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц. По версии следователей, 13 декабря молодой человек подошел к православной гимназии, где ранее обучался, и взорвал самодельное устройство. В итоге юноша получил множественные ранения и потерял ногу. Кроме него пострадали еще семь человек.