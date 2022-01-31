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27 минут назад

Суд арестовал серпуховского подрывателя

Суд арестовал до 31 марта Владислава Струженкова, который устроил взрыв у православной гимназии в Серпухове. Как сообщает РИА Новости, последние полтора месяца молодой человек провел в больнице и после выписки следователи подали ходатайство на избрание меры пресечения.

Суд арестовал серпуховского подрывателя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Струженкову предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц. По версии следователей, 13 декабря молодой человек подошел к православной гимназии, где ранее обучался, и взорвал самодельное устройство. В итоге юноша получил множественные ранения и потерял ногу. Кроме него пострадали еще семь человек.

Как ранее рассказывал председатель СК РФ Александр Бастрыкин, Струженков изготовил и привел в действие бомбу в 150 граммов в тротиловом эквиваленте. По его словам, на молодого человека повлияли «деструктивные течения из-за рубежа». Свою вину в случившемся Струженков признал.

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