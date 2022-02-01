Инспекторы ГИБДД сломали руку россиянке

В Петербурге инспекторы ГИБДД подрались с девушкой-оперативницей в отделе полиции и сломали ей руку, передает Telegram-канал «78».

Конфликт разгорелся в отделе полиции Василеостровского управления МВД России. На кадрах один из сотрудников ДПС просит предъявить ему служебное удостоверение. Сотрудница угрозыска его толкает, после чего женщину валят на пол.

«Сломаете», — говорит она. Раздаются звук, похожий на хруст и крики от боли. В отношении одного из мужчин возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По данным РЕН ТВ, в пресс-службе главного управления МВД по Петербургу отметили, что после инцидента проводится проверка. В ведомстве обещали дать всестороннюю и объективную оценку действий всех участников инцидента.