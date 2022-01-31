Бульдоги растерзали заводчицу под Новосибирском

В Новосибирской области четыре американских бульдога напали на заводчицу: собаки погрызли хозяйке лицо, горло и грудь. Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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Трагедия разыгралась в городе Тогучине Новосибирской области в доме заводчицы американских бульдогов. По словам матери пострадавшей женщины, она сначала не обратила внимания на крики, которые раздавались за стенкой.

«Я сначала думала, что она, как обычно перед прогулкой, прикрикивает на них, а они не слушаются. Пошумела она минут 15, а потом все утихло»,– цитирует «Комсомольская правда» женщину.

По словам пенсионерки, она услышала, как дочь зовет на помощь, но побоялась зайти в соседний дом, где она живет.

Позвонила внучке, которая через час обнаружила хозяйку собак, истекающую кровью.

Заводчицу экстренно госпитализировали. У женщины откушен нос, собаки изгрызли ей горло, челюсть и грудь. Сейчас она лежит в реанимации под аппаратом ИВЛ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и дальнейшей судьбе собак.