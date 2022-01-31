66 человек доставили в полицию после драки в Москве

"Вчера вечером в Востряковском проезде произошла массовая драка, предположительно, граждан Таджикистана с применением травматического оружия. В конфликте участвовали около 15 человек. В полицию доставлены 66 человек, подозреваемых в участии в конфликте", - заявил собеседник агентства.