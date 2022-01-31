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17 минут назад

Мигранты массово подрались на юге Москвы

Массовая драка мигрантов, предположительно, выходцев из Таджикистана произошла на юге Москвы. В отделения полиции доставили 66 предполагаемых нарушителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

66 человек доставили в полицию после драки в Москве
Фото: ТАССТАСС

"Вчера вечером в Востряковском проезде произошла массовая драка, предположительно, граждан Таджикистана с применением травматического оружия. В конфликте участвовали около 15 человек. В полицию доставлены 66 человек, подозреваемых в участии в конфликте", - заявил собеседник агентства.

Мигранты отметили Новый год в Москве массовой дракой

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