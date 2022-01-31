«Хотел напугать». Прапорщик застрелил солдата в Подмосковье

Трагедия произошла утром 31 января в Московской области. 25-летний солдат-срочник Владислав Волков погиб в деревне Троице-Сельцо, где находится воинская часть ПВО. По предварительным данным, ему в голову выстрелил контрактник Магомед Олигов, грубо нарушивший правила обращения с оружием.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В Московской области трагически погиб солдат-срочник, проходивший службу в воинской части ПВО в деревне Троице-Сельцо (Мытищи). Об этом в понедельник, 31 января, сообщает ТАСС. Стрельба произошла в комнате вооружения, уточнил источник в правоохранительных органах. По его словам, причиной стрельбы стал несчастный случай.

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"Инцидент произошел утром в понедельник в комнате вооружения войсковой части ПВО. По предварительным данным, контрактник выстрелил в голову военнослужащему срочной службы, он погиб", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются, на месте происшествия работают оперативные службы.

"Находясь в комнате вооружения, мужчина выстрелил в голову 25-летнему Владиславу Волкову. Он погиб", - передает Telegram-канал Mash.

Военнослужащий погиб в результате грубого нарушения правил обращения с оружием другим военнослужащим-контрактником, пояснили позднее в пресс-службе Западного военного округа.

"Командование воинской части в Подмосковье совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту гибели военнослужащего в результате неосторожного обращения с оружием. По докладу с места, утром 31 января военнослужащий по контракту, находясь в комнате для хранения оружия, грубо нарушил требования обращения с оружием и произвел непроизвольный выстрел. В результате находящийся поблизости военнослужащий получил смертельное ранение", - говорится в сообщении.

Солдат-срочник скончался на месте происшествия.

"Хотел напугать"

По информации источника телеканала РЕН ТВ, выстрел из пистолета Макарова произвел 45-летний старший прапорщик Магомед Олигов.

"Он хотел напугать солдата, но в результате неосторожного обращения с оружием смертельно ранил его. Известно, что мужчина служит в части N51890 более 20 лет, и в этот день должен был сопровождать срочника, вместе они ехали за секретной документацией", - пишет Telegram-канал 112.

Telegram-канал SHOT сообщает, что Олигов, проходя мимо срочников, решил побаловаться и припугнуть их. Военный направил пистолет на 25-летнего ефрейтора и выстрелил ему в голову. По словам стрелявшего, он думал, что пистолет на предохранителе.

"Коллеги отзываются о прапорщике положительно. Говорят, он всегда заступался за солдат", - отмечается в публикации.

В региональном отделении комитета солдатских матерей сообщили, что проверяют информацию об этом инциденте. На месте гибели военнослужащего работает комиссия для установления причин произошедшего, добавили в пресс-службе Западного военного округа. Владислав Волков родился в Красноярске, там он окончил магистратуру Сибирского федерального университета по направлению "экология и природопользование".

"Во время учебы он написал несколько научных работ об экологии. Например, о динамике численности лесных насекомых", - выяснил SHOT.

По его данным, Волков был убит, когда ожидал убытия из казармы в госпиталь, - в последнее время он начал плохо слышать, у него болело ухо.