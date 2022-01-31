Последствия ДТП с 15 машинами в Крыму попали на видео

15 автомобилей столкнулись на трассе «Таврида» в Крыму. Последствия массовой аварии в Бахчисарайском районе полуострова сняли на видео. Запись размещена в Telegram-канале AMS Simferopol.

По предварительным данным, крупное ДТП случилось в районе села Глубокий Яр сегодня утром. В результате происшествия никто не пострадал.