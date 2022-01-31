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1 час назад

Появилось видео с места ДТП с автобусом в Ленобласти

На 171-м километре федеральной трассы «Скандинавия» автомобиль Chevrolet Niva столкнулся с туристическим автобусом. В результате ДТП управлявший машиной водитель скончался от полученных травм. Видео с места смертельной дорожной аварии публикуют российские новостные Telegram-каналы.

По предварительным данным, 68-летний водитель Chevrolet Niva не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в автобус, в котором находились пассажиры. Никто из них не пострадал. Все обстоятельства случившегося выясняются.

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