Блогер избил мать и бабушку в прямом эфире TikTok

Стример из Волгограда Павел Прокудин избил свою мать бабушку в прямом эфире TikTok после замечания о громкой музыке. Как сообщает РЕН-ТВ, свидетелями насилия над близкими стали его подписчики.
Конфликт начался из-за того, что молодой человек громко слушал музыку во время стрима и пел. Мать зашла к нему в комнату и сделала замечание, после чего Прокудин вышел из себя, начал на нее материться, а после накинулся на женщину и ударил ногой.
После в комнату зашла бабушка, которая попыталась остановить внука, но тщетно. Стример начал бить родственниц и швырять по квартире. Пенсионерка упала на пол и начала кричать и звать на помощь, а мать заявила, что вызовет полицию.
Сейчас аккаунт молодого человека в соцсети недоступен, сам он не выходит на связь. Известно, что в МВД заинтересовались происходящим, проводится проверка.
При этом это уже не первый стрим, на который правоохранители обратили внимание. Ранее полиция провела проверку по эфиру, во время которого стример в неадекватном состоянии буквально силой вытолкнул бабушку за дверь, после чего ушел в другую комнату и начал ругаться с женщинами. Тогда Прокудин объяснил, что никого не бил и «просто толкнул» пенсионерку.