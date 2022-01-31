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44 минуты назад

В Сочи молния ударила в самолет, который заходил на посадку

Молния ударила в самолет, который заходил на посадку в аэропорту Сочи в воскресенье. Посадка прошла успешно, сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Аэродинамика", которая управляет аэропортами Сочи, Краснодара и Анапы.

Молния ударила в заходивший на посадку самолет в Сочи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В понедельник в Telegram-каналах появилась информация, что 30 января в самолет, который летел из Красноярска в Сочи, попала молния при заходе на посадку. В пабликах отмечалось, что после осмотра, у самолета были обнаружены повреждения.

Следовавший в Москву самолет остановили при взлете

"В воскресенье при заходе на посадку в Сочи молния попала в самолет, который совершал полет из Красноярска. Посадка прошла благополучно", - сообщили в пресс-службе.

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