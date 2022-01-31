Молния ударила в заходивший на посадку самолет в Сочи

Молния ударила в самолет, который заходил на посадку в аэропорту Сочи в воскресенье. Посадка прошла успешно, сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Аэродинамика", которая управляет аэропортами Сочи, Краснодара и Анапы .

В понедельник в Telegram-каналах появилась информация, что 30 января в самолет, который летел из Красноярска в Сочи, попала молния при заходе на посадку. В пабликах отмечалось, что после осмотра, у самолета были обнаружены повреждения.