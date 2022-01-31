Упавшая с 22-го этажа школьница оказалась нетрезвой

Журналисты узнали, что восьмиклассница, выжившая после падения с 22-го этажа высотки в российской столице, до случившихся событий находилась на вечеринке с друзьями.

По данным СМИ, 14-летняя девочка в момент произошедшего находилась на "вписке". Школьники решили выпить спиртное в одной из квартир многоэтажки на Загорьевской улице.

Когда компания молодых людей собралась на балконе, ученица восьмого класса случайно сорвалась вниз. Ее пыталась удержать подруга, однако, несмотря на все усилия, подросток упала.

Сообщается, что у пострадавшей диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, а также травму живота и ушибы. По предварительным сведениям, в ее организме нашли алкоголь, пишет РЕН ТВ.