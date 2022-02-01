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20 минут назад

Петербуржец упал с 18-го этажа на девочку

Житель Петербурга упал с высоты на ребенка, девочку госпитализировали, сообщил источник в силовых структурах города.

Петербуржец упал с 18-го этажа на девочку
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мужчина 46 лет упал с балкона 18 этажа на 10-летнюю девочку в Приморском районе. Он погиб. Ребенка увезли в больницу с предварительным диагнозом перелом ноги», – сказал собеседник РИА «Новости».

Он добавил, что у мужчины были проблемы на работе, он был записан к психиатру. Перед падением он вышел на балкон поговорить с работодателем.

Между тем Пятый канал опубликовал видеозапись самого происшествия.

В воскресенье в Москве восьмиклассница упала с балкона, который находился на 22-м этаже. Она осталась в живых. По информации СМИ, 14-летняя девочка состоит на учете у психиатра. Также сообщалось, что выжившая девочка в момент происшествия была на вечеринке, где подростки распивали спиртное. Медики диагностировали у школьницы закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, травму живота, а также множественные поверхностные ссадины и ушибы.

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