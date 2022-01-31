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1 час назад

Плач ребенка спас семью от упавшей глыбы снега: видео

В Уфе заплакавший ребенок невольно спас всю семью от трагедии при падении снежной глыбы с крыши дома. Соответствующее видео инцидента публикует Telegram-канал «Лента дна».

На кадрах видно, как малыш капризничает и отказывается идти вперед. И в тот момент, когда двое взрослых и ребенок немного отходят в сторону от подъезда, на землю обрушивается огромный снежный ком.

По данным канала, жители многоквартирного дома не раз просили установить над подъездом козырек. По их словам, есть проблемы и с уборкой крыши от снега.

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