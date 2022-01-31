Жительница Ташкента, бросившая свою трехлетнюю дочь в вольер к медведю, сделала это из-за того, что находилась в состоянии депрессии. Об этом в понедельник, 31 января, сообщили в министерстве по делам семьи Узбекистана.

В настоящий момент женщина живет с двумя детьми в квартире своего отца. Ее муж уехал в Россию. Именно это и ввергло женщину в депрессию.

— Выяснилось, что женщина находилась в депрессии из-за того, что ее супруг уехал в Россию и не живет с ней, — цитирует министерство РИА Новости.

В конце прошлой недели в зоопарке Ташкента женщина бросила свою маленькую дочь в вольер к медведю. Ребенок отделался ушибами от падения с пятиметровой высоты. Животное девочку не тронуло.

Инцидент попал на запись камеры видеонаблюдения.