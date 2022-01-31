Мужчина пригрозил взорвать терминал в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево задержан мужчина, который угрожал взорвать терминал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
«При входе в один из терминалов посетитель заявил о наличии у него взрывного устройства», — сказал собеседник агентства, добавив, что никаких взрывчатых устройств или взрывоопасных предметов у мужчины с собой не было.
Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, проводится проверка.
Напомним, что 20 декабря 2021 года сразу несколько российских аэропортов эвакуировали из-за угрозы минирования. Так, сообщения о бомбах поступили в воздушную гавань Саратова, Благовещенска, Магадана и Петропавловска-Камчатского. В частности, в Магадане эвакуировали 400 пассажиров. Из-за проверок был задержан рейс Магадан — Хабаровск. В Петропавловско-Камчатском из-за работы спецслужб были задержаны рейсы.