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31 минуту назад

Мужчина пригрозил взорвать аэропорт Шереметьево

В аэропорту Шереметьево задержан мужчина, который угрожал взорвать терминал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Мужчина пригрозил взорвать терминал в Шереметьево
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«При входе в один из терминалов посетитель заявил о наличии у него взрывного устройства», — сказал собеседник агентства, добавив, что никаких взрывчатых устройств или взрывоопасных предметов у мужчины с собой не было.

Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, проводится проверка.

Напомним, что 20 декабря 2021 года сразу несколько российских аэропортов эвакуировали из-за угрозы минирования. Так, сообщения о бомбах поступили в воздушную гавань Саратова, Благовещенска, Магадана и Петропавловска-Камчатского. В частности, в Магадане эвакуировали 400 пассажиров. Из-за проверок был задержан рейс Магадан — Хабаровск. В Петропавловско-Камчатском из-за работы спецслужб были задержаны рейсы.

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