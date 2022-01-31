Солдат застрелил сослуживца в Подмосковье

Контрактник застрелил сослуживца в воинской части ПВО в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным источника канала, стрельба произошла в деревне Троице-Сельцо. Военнослужащий-контрактник выстрелил в голову 25-летнему солдату, находясь в комнате вооружения.
Срочник погиб. На месте работают оперативные службы.
Ранее в воинской части в Забайкалье срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по своим сослуживцам. В результате восемь военнослужащих погибли, двое получили ранения. Свои действия военнослужащий объяснил тем, что не мог и «дальше терпеть над собой издевательства». Суд приговорил его к лишению свободы на 24,5 года.