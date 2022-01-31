Солдат застрелил сослуживца в Подмосковье

Ранее в воинской части в Забайкалье срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по своим сослуживцам. В результате восемь военнослужащих погибли, двое получили ранения. Свои действия военнослужащий объяснил тем, что не мог и «дальше терпеть над собой издевательства». Суд приговорил его к лишению свободы на 24,5 года.