Вооруженный россиянин напал на банк после сообщений о задолженности

В Новосибирске на площади Карла Маркса мужчина с ножом напал на отделение банка после СМС-оповещений о задолженности по кредиту. Об этом сообщили в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия».
Уточняется, что необычный инцидент произошел 29 января в отделении одного из банков на площади Маркса. Примерно в 13 часов из здания отделения поступил сигнал тревоги. Сотрудников банка испугал вооруженный клиент, который нападал на них с ножом.
В пресс-службе отметили, что новосибирцу порядка 50 лет и он, предположительно, страдает психическими расстройствами.
— Причиной его агрессии стали постоянно приходящие SMS-сообщения с задолженностью по кредиту. Бойцы Гвардии обезвредили мужчину и передали его сотрудникам полиции, — говорится в сообщении агентства безопасности.
Известно, что никто из сотрудников банка в результате нападения не пострадал. Теперь в подробностях инцидента предстоит разобраться правоохранительным органам.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске неизвестные привязали собаку к столбу, в результате чего животное умерло от переохлаждения. Редакция также писала о том, что новосибирец из-за «развода» мошенников оказался должен банку порядка 6 миллионов рублей. Читайте также материал о том, что ограбившего прохожего на полмиллиона рублей новосибирца задержали полицейские.