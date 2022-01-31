Вооруженный россиянин напал на банк после сообщений о задолженности

В Новосибирске на площади Карла Маркса мужчина с ножом напал на отделение банка после СМС-оповещений о задолженности по кредиту. Об этом сообщили в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия».

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Уточняется, что необычный инцидент произошел 29 января в отделении одного из банков на площади Маркса. Примерно в 13 часов из здания отделения поступил сигнал тревоги. Сотрудников банка испугал вооруженный клиент, который нападал на них с ножом.

В пресс-службе отметили, что новосибирцу порядка 50 лет и он, предположительно, страдает психическими расстройствами.

— Причиной его агрессии стали постоянно приходящие SMS-сообщения с задолженностью по кредиту. Бойцы Гвардии обезвредили мужчину и передали его сотрудникам полиции, — говорится в сообщении агентства безопасности.

Известно, что никто из сотрудников банка в результате нападения не пострадал. Теперь в подробностях инцидента предстоит разобраться правоохранительным органам.