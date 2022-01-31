Адвоката Пашаева «кинули» на миллионы рублей

«Лет 15 его точно знал. Он очень хороший специалист по автомобилям. Дал денег для оборудования, полгода говорил, что вернёт "сегодня-завтра", а потом пропал. Если не было бы расписки, смысл писать заявление. Более двух лет он на связь не выходит. Мне интересно, куда он пропал и что случилось», — рассказал адвокат.