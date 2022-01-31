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44 минуты назад

Адвоката Пашаева «кинули» на миллионы рублей

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что стал жертвой мошенничества со стороны знакомого. Как он рассказал Telegram-каналу SHOT, юрист обратился с заявлением в полицию, в котором попросил привлечь к ответственности некоего Алексея Ляпина.

Адвоката Пашаева «кинули» на миллионы рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Пашаева, в 2018 году он дал знакомому 1 млн рублей и $8,6 тыс. долларов (около 667 тыс. рублей) на развитие бизнеса. Ляпин якобы предложил ему совместный автосервис, однако взял деньги и через некоторое время исчез.

«Лет 15 его точно знал. Он очень хороший специалист по автомобилям. Дал денег для оборудования, полгода говорил, что вернёт "сегодня-завтра", а потом пропал. Если не было бы расписки, смысл писать заявление. Более двух лет он на связь не выходит. Мне интересно, куда он пропал и что случилось», — рассказал адвокат.

Напомним, что Эльман Пашаев прославился как адвокат для знаменитостей — среди его клиентов были Катя Лель, актер Алексей Панин, гимнастка Дарья Дмитриева и другие. Широкую известность он получил после того, как стал защитником актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП в центре Москвы.

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