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1 час назад

Иностранца задержали за преступление против несовершеннолетней. Видео

В аэропорту Кемерова задержали иностранца, совершившего преступление против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетней в Забайкалье и скрывавшийся от правоохранителей более 20 лет. Об этом сообщает информационный портал «МВД Медиа», опубликовавший видео задержания злоумышленника.

«В линейное отделение полиции в аэропорту Кемерово имени Алексея Леонова поступила оперативная информация о том, что на борту самолёта, выполняющего международный рейс из Средней Азии, может быть находящийся в межгосударственном розыске пассажир», – говорится в сообщении портала.

После посадки воздушного судна, на его борт поднялись сотрудники пограничной службы ФСБ России и ОМОН Управления Росгвардии, которые задержали 50-летнего мужчину. Правоохранителям гражданин одного из государств Средней Азии заявил, что прибыл в страну на заработки.

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