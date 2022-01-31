В аэропорту Кемерова задержали иностранца, совершившего преступление против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетней в Забайкалье и скрывавшийся от правоохранителей более 20 лет. Об этом сообщает информационный портал «МВД Медиа», опубликовавший видео задержания злоумышленника.
«В линейное отделение полиции в аэропорту Кемерово имени Алексея Леонова поступила оперативная информация о том, что на борту самолёта, выполняющего международный рейс из Средней Азии, может быть находящийся в межгосударственном розыске пассажир», – говорится в сообщении портала.
После посадки воздушного судна, на его борт поднялись сотрудники пограничной службы ФСБ России и ОМОН Управления Росгвардии, которые задержали 50-летнего мужчину. Правоохранителям гражданин одного из государств Средней Азии заявил, что прибыл в страну на заработки.