В аэропорту Кемерова задержали иностранца, совершившего преступление против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетней в Забайкалье и скрывавшийся от правоохранителей более 20 лет. Об этом сообщает информационный портал «МВД Медиа», опубликовавший видео задержания злоумышленника.