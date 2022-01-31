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18 минут назад

BMW известной модели остановили в Москве

Сотрудники ДПС в центре Москвы остановили автомобиль BMW X6, который принадлежит модели Светлане Родиной. Как сообщает газета «Известия», правоохранители изъяли у нее документы на экспертизу.

BMW известной модели остановили в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

30-летняя Светлана Родина — профессиональная российская модель, а также создатель интернет-магазина модной одежды и аксессуаров под собственным брендом. Детали происшествия и причина изъятия уточняется.

Напомним, что ранее блогера Хизри Запирова и его PR-директора и подругу Лусик Карапетян (более известные как Хиза и Лусик), объявили в федеральный розыск. Предположительно, контентмейкер может быть причастен к работе нелегальной букмекерской конторы, которую он активно рекламировал у себя в соцсетях.

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Позднее сам Хиза вышел на связь с журналистами и рассказал, что находился у себя дома и не знал о том, что его объявили в федеральный розыск. Пранкер заявил, что вместе с адвокатом отправится в отдел полиции и выяснит, в чем дело.

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