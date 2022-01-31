Из Невы достали тело сына российского миллиардера

Спасатели в Ленинградской области нашли тело восьмилетнего мальчика, утонувшего в Неве 24 января. Погибший ребёнок был сыном российского миллиардера и коуча Станислава Логунова.

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Свидетелем его гибели стала 26-летняя тётя и брат-близнец. Они вместе гуляли у реки в посёлке Новосаратовка. Мальчик в какой-то момент вышел на лёд, и тот проломился. Спасти ребёнка не успели.

По данным МЧС, в поисках ребёнка участвовали 37 спасателей. Также в операции задействовали 13 единиц спасательной техники.

Обнаружили тело вечером 30 января спасатели областной аварийно-спасательной службы. Они передали его полицейским, сообщил ТАСС.

В отношении тёти погибшего мальчика возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По предварительным данным, в момент происшествия женщина отвлеклась и не заметила, что ребёнок собирается спрыгнуть с причала. В итоге лёд проломился, мальчик ушёл под воду.

Ранее сообщалось, что тётя пыталась спасти племянника. Она прибежала на его крики, но к тому моменту он уже скрылся под водой. Девушка сама оказалась в воде, но смогла удержаться за трос и выбраться.

Станислав Логинов возглавляет совет директоров компании «МегаМейд», которая занимается проектированием и строительством инженерных сетей. Он также известен как ведущий бизнес-тренингов и автор книг. В 2019 году бизнесмен занял 213-е место в рейтинге миллиардеров «Делового Петербурга» — издание оценивало его состояние в 2,8 млрд рублей.