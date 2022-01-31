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29 минут назад

Направлявшийся в Москву самолет остановили при взлете

Самолет авиакомпании S7, следовавший по маршруту НовосибирскМосква, остановил взлет при рулении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Следовавший в Москву самолет остановили при взлете
Фото: ТАССТАСС

В понедельник, 31 января, экипаж рейса, который направлялся в московский аэропорт Домодедово, остановил вылет самолета при рулении на взлетно-посадочной полосе. Как отметили в пресс-службе новосибирского аэропорта Толмачево, отправление было прервано по технической причине.

Также сообщалось, что пассажиры рейса вылетят в Москву другим бортом. В настоящее время Новосибирская транспортная прокуратура проверяет инцидент и устанавливает причины произошедшего.

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