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26 минут назад

Трое россиян погибли при пожаре в заброшенной казарме

В Калининграде при пожаре в заброшенной казарме погибли трое россиян, сообщает Следственное управление СК РФ по Калининградской области.

Трое россиян погибли при пожаре в казарме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным СК, тела обнаружили пожарные при тушении. Личности погибших пока не установлены, а обстоятельства гибели выясняются. Предполагается, что возгорание возникло из-за свечи, которой мужчины освещали помещение.

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Ранее пятеро человек, в том числе четыре ребенка, погибли при пожаре в Архангельской области. Возгорание произошло в многоквартирном деревянном жилом доме в Плесецке в ночь на субботу, 29 января. Предварительная причина гибели при пожаре 37-летней женщины и четверых ее детей в возрасте от 3 до 12 лет — отравление продуктами горения.

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