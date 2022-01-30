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30 января

В Белгородской области мужчина убил сожительницу и ее сестру

Мужчина убил двух женщин в городе Губкине Белгородской области, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Россиянина заподозрили в убийстве сожительницы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По предварительным данным, житель города Губкина совершил убийство своей сожительницы, женщины 1970 года рождения, после чего направился в село Аверино Губкинского района, где убил сестру погибшей, местную жительницу 1965 года рождения", - сказала она.

Как выяснили полицейские, после убийств подозреваемый вернулся к себе домой, где и был задержан. Известно, что мужчина ранее уже отбывал срок за убийство.

Источник ТАСС добавил, что одна из убитых женщин была адвокатом.

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