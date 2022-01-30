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1 час назад

Россиянка обвинила няню в убийстве своей дочери

Двухлетняя девочка погибла на проспекте Науки в Санкт-Петербурге. Мать обвиняет в убийстве няню. Об этом в воскресенье, 30 января, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

Россиянка обвинила няню в убийстве своей дочери
Фото: ТАССТАСС

По предварительным данным, 34-летняя женщина из-за проблем со здоровьем еще в 2021 году отдала дочь на попечительство посторонней женщины и платила ей за это 700 рублей в сутки. Ребенок на протяжении восьми месяцев находился у няни постоянно.

Уточняется, что последний раз мать видела девочку 4 декабря. 30 января няня позвонила ей и сообщила, что ребенок не дышит. Женщина приехала в квартиру к няне и увидела, что дочь сильно избита, сообщает Mash. Что именно произошло в квартире, не поясняется.

Няню задержала полиция. Ей оказалась 34-летняя уроженка Киргизии.

21 января стало известно, что жительница Санкт-Петербурга нашла мертвой в квартире двухмесячную дочь. Женщина хотела покормить девочку, но заметила, что ребенок не дышит.

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