Найдено тело провалившегося под лед Невы ребенка

Тело школьника нашли недалеко от места, где он утонул неделю назад, примерно в 80 метрах ниже по течению.

Ранее сообщалось, что ребенок гулял вместе с тетей, с ними был еще один ребенок. В какой-то момент девушка отвлеклась, и мальчик спрыгнул с причала на лед, который проломился. По факту гибели школьника возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».