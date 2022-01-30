В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-5° в 
USD 77.82EUR 86.64
Войти в почту
5 минут назад

В Черкесске мужчину обстреляли и избили на глазах у прохожих: видео

В Карачаево-Черкесии 27-летний Тамерлан и 22-летний Таулан Касаевы обстреляли и избили своего знакомого Азамата Коджакова. Причиной нападения, по предварительным данным, стала кровная месть. Об этом сообщается в Instagram Кисловодска.

Нападение произошло на улице Ленина у главной площади. Один из братьев выстрелил в Коджакова. После того, как тот упал, второй злоумышленник избил его дубинкой. Затем братья покинули место преступления.

Сообщается, что Азамат остался жив, находится в больнице со сквозным ранением бедра.

Видео нападения также было опубликовано в Instagram Карачаево-Черкесии. Под постом появился, как пишет «АиФ», комментарий сотрудника регионального МВД. Он сообщил о действиях полиции.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание подозреваемого в совершении противоправного деяния», - рассказал представитель ведомства.

«АиФ» также привел комментарии пользователей соцсетей, которые предположили, что нападение могло произойти на почве мести.

«Пару лет назад потерпевший и его друзья убили родного дядю этих братьев, очень уважаемого мужчину в рядах мусульман! И их было в два раза больше. Некоторые из них сидят, а этот ушёл от правосудия», - заявила женщина.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители