В Карачаево-Черкесии 27-летний Тамерлан и 22-летний Таулан Касаевы обстреляли и избили своего знакомого Азамата Коджакова. Причиной нападения, по предварительным данным, стала кровная месть. Об этом сообщается в Instagram Кисловодска.
Нападение произошло на улице Ленина у главной площади. Один из братьев выстрелил в Коджакова. После того, как тот упал, второй злоумышленник избил его дубинкой. Затем братья покинули место преступления.
Сообщается, что Азамат остался жив, находится в больнице со сквозным ранением бедра.
Видео нападения также было опубликовано в Instagram Карачаево-Черкесии. Под постом появился, как пишет «АиФ», комментарий сотрудника регионального МВД. Он сообщил о действиях полиции.
«В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание подозреваемого в совершении противоправного деяния», - рассказал представитель ведомства.
«АиФ» также привел комментарии пользователей соцсетей, которые предположили, что нападение могло произойти на почве мести.
«Пару лет назад потерпевший и его друзья убили родного дядю этих братьев, очень уважаемого мужчину в рядах мусульман! И их было в два раза больше. Некоторые из них сидят, а этот ушёл от правосудия», - заявила женщина.