В интернете появилось видео инцидента в зоопарке Ташкента, где мать накануне кинула ребенка в вольер к медведю.

На кадрах видно, что женщина подняла ребенка над перилами, дождалась, когда идущий внизу медведь поравняется с нею, и бросила девочку прямо на него. Испуганный медведь немедленно умчался в убежище.

На этом ролик заканчивается. По словам очевидцев, позднее медведь вернулся, обнюхал девочку, но не стал ее трогать.

Сотрудники зоопарка отметили, что кавказский бурый медведь Зузу отличается добрым нравом. Его заманили во внутреннее помещение, а девочку достали из вольера и передали медикам.

Она упала с высоты в несколько метров. Медики диагностировали открытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Сейчас ребенок находится в удовлетворительном состоянии под наблюдением врачей.

Ташкентский зоопарк заявил, что оплатит все расходы на медицинскую помощь.

«Ребенок был извлечен из вольера и обследован медсестрой зоопарка. Девочка пострадала только от падения с высоты почти 5 метров, а не от зубов хищника. При первичном осмотре кроме ушибов, видимых серьезных травм у нее не было обнаружено», - сообщили в зоопарке.

Прокуратура возбудила дело по статье «Покушение на умышленное убийство лица, заведомо находившегося в беспомощном состоянии». Матери грозит от 15 до 25 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.