Столкновение тепловоза c КамАЗом попало на видео

Авария произошла на улице Бытовая примерно в 17.22. Кадры с видеорегистратора распространились в социальных сетях. На них запечатлен тепловоз, движущийся по переезду, и грузовик, водитель которого, по всей видимости, не успел затормозить или пытался быстро проскочить переезд перед приближающимся составом. В итоге тепловоз врезался в кабину грузовика и развернул его параллельно железной дороге.