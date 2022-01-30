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28 минут назад

Столкновение тепловоза c КамАЗом попало на видео

В Караганде на железнодорожном переезде тепловоз столкнулся с КамАЗом. Момент ДТП попал на видео, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Авария произошла на улице Бытовая примерно в 17.22. Кадры с видеорегистратора распространились в социальных сетях. На них запечатлен тепловоз, движущийся по переезду, и грузовик, водитель которого, по всей видимости, не успел затормозить или пытался быстро проскочить переезд перед приближающимся составом. В итоге тепловоз врезался в кабину грузовика и развернул его параллельно железной дороге.

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