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17 минут назад

В частном доме под Петербургом нашли тело топ-менеджера «Газпрома»

Под Санкт-Петербургом обнаружен мертвым топ-менеджер «Газпрома» Леонид Шульман. Тело 60-летнего мужчины нашли накануне вечером в частном доме в посёлке в Ленинском, сообщает 47news.

Тело топ-менеджера «Газпрома» нашли в доме под Петербургом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, мужчина лежал в ванной. Рядом с ним правоохранители нашли записку. Опознали погибшего его сын и жена, с которой он развёлся в прошлом году.

Как сообщается, Шульман был руководителем транспортной службы компании «Газпром инвест» (дочка «Газпрома). Недавно у него была сломана нога и он носил аппарат Илизарова для сращивания костей.

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