Тело топ-менеджера «Газпрома» нашли в доме под Петербургом

Под Санкт-Петербургом обнаружен мертвым топ-менеджер «Газпрома» Леонид Шульман. Тело 60-летнего мужчины нашли накануне вечером в частном доме в посёлке в Ленинском, сообщает 47news.

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По данным издания, мужчина лежал в ванной. Рядом с ним правоохранители нашли записку. Опознали погибшего его сын и жена, с которой он развёлся в прошлом году.