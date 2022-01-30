Тело топ-менеджера «Газпрома» нашли в доме под Петербургом

Под Санкт-Петербургом обнаружен мертвым топ-менеджер «Газпрома» Леонид Шульман. Тело 60-летнего мужчины нашли накануне вечером в частном доме в посёлке в Ленинском, сообщает 47news.
По данным издания, мужчина лежал в ванной. Рядом с ним правоохранители нашли записку. Опознали погибшего его сын и жена, с которой он развёлся в прошлом году.
Как сообщается, Шульман был руководителем транспортной службы компании «Газпром инвест» (дочка «Газпрома). Недавно у него была сломана нога и он носил аппарат Илизарова для сращивания костей.