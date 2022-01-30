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8 минут назад

Москвичка умерла во время операции

В одной из клиник Москвы пациентка умерла во время липосакции. Об этом в воскресенье, 30 января, пишет Telegram-канал «112».

Москвичка умерла во время операции
Фото: ShutterstockShutterstock

Уточняется, что погибшая — 28-летняя Мария Белоногова. Девушке стало плохо во время операции. Сотрудники медцентра попытались ее реанимировать, но у нее наступила клиническая смерть.

Россиянку экстренно госпитализировали в больницу, но спасти ее не удалось.

Ранее в январе стало известно, что в Санкт-Петербурге после обследования в диагностическом центре, расположенном в Выборгском районе города, погибли три пациента. Еще трое попали в реанимацию.

Уточнялось, что сотрудники клиники, исполняя свои обязанности в период с 17 по 26 января, провели ряд манипуляций нескольким пациентам, в том числе исследование желудка и желудочно-кишечного тракта с применением бария.

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