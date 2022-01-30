«Генерал-майор НАТО» обманул россиянку на миллион рублей

«Оформив в различных кредитных организациях города Бузулука кредиты с сентября по январь на общую сумму 1 186 100 рублей, женщина перевела их «жениху-генералу», но, не дождавшись его приезда, поняла, что стала жертвой мошенника, и обратилась в полицию», - сообщается на сайте ведомства.