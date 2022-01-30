Дети утонувшей в проруби женщины не могут отойти от шока

Дети Анны Тупоршиной, утонувшей на Крещение в проруби в Ленинградской области, до сих пор не могут отойти от шока. Об этом сообщает «Юридическая газета» со ссылкой на знакомых семьи, понесшей утрату.

Фото: Водолазная группа "ДобротворецЪ"/ВКонтакте Водолазная группа "ДобротворецЪ"/ВКонтакте

«Больше всего жаль ее детей, на глазах у которых все произошло. Дети до сих пор от шока отойти не могут… У нее мальчик пошел заниматься плаванием. И тут не стало матери, у него явно будет психологическая травма, боязнь воды» - рассказали знакомые погибшей.

По их словам, тяжело приходится мужу и матери Анны, но они держатся, ощущая ответственность за детей, оставшихся без матери.

Также выяснилось, что семья Анны переехала в Петербург из Вологодской области. В Вытегорском районе Вологодской области она трудилась в службе судебных приставов. Была майором юстиции, занимала должность замруководителя отдела. Коллеги говорят, что «она всегда была деловой и ответственной, имела награды».

«Она майор юстиции, и ее поведение до сих пор полная загадка. Кто организовал купель, почему не сделали никакой сетки в воде?» — не понимают бывшие коллеги Анны.

Трагедия в Ленинградской области произошла 19 января. Погибшая прыгнула в прорубь с головой, и ее сразу затянуло под лед. Обратно выплыть она не смогла. Один из присутствовавших мужчин нырнул в прорубь следом, но было слишком поздно. Тело погибшей нашли спустя много дней, в километре от места трагедии.