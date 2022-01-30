Четыре человека отравились неизвестным веществом в Новой Москве

Четыре человека госпитализированы из-за отравления неизвестным веществом в садовом товариществе «Ресурс-1», расположенном в Новой Москве. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах пишет ТАСС.

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Уточняется, что все пострадавшие — женщины. Они доставлены в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, находятся в сознании, но у всех наблюдается нарушение речи.

По предварительной версии, это может быть пищевое отравление или отравление природным газом.