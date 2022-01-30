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11 минут назад

Родители забыли младенца в тележке супермаркета и поехали домой

В Бразилии родители забыли младенца в супермаркете и поехали домой, пишет The Sun.

Родители забыли младенца в тележке супермаркета
Фото: Pixabay.comPixabay.com

Инцидент произошел в муниципалитете Лажис в центральной части штата Санта-Катарина. Во время похода по магазинам покупатели были ошеломлены неожиданной находкой. Они наткнулись на четырехмесячного мальчика, сидящего в автокресле в тележке супермаркета. Родителей ребенка рядом не было. Посетители магазина рассказали о младенце охранникам и полиции.

К приезду полиции отец и мать мальчика вернулись в супермаркет. Они объяснили правоохранительных органам, что вышли из магазина, положили продукты в машину и поехали домой, забыв посадить сына в автомобиль. Отсутствие ребенка они заметили не сразу. Полицейские решили не предпринимать никаких действий против пары.

В мае 2019 года в городе Гамбург, Германия, родители забыли младенца в такси по пути из роддома. Когда водитель остановил машину возле дома, пара заплатила и вышла. Спустя пару минут родители обнаружили, что забыли новорожденного в машине.

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