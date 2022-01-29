Работник столичного метро убил жену и придумал ее исчезновение

Замначальника отдела по договорной работе ГУП «Московский метрополитен» убил и расчленил жену, а затем придумал историю про её исчезновение. Мать шестилетней девочки была мертва с 31 августа прошлого года, и всё это время супруг разыгрывал историю с её отъездом в Дубай, сообщает «Экспресс газета».

Фото: ТАСС ТАСС

Александр Попов написал заявление о пропаже жены в полицию сразу после новогодних праздников — 10 января. По словам 37-летнего мужчины, супруга 31 августа «уехала в Дубай и не вернулась». Затем она якобы отправилась с подругами в путешествие на корабле в Африку, а с мужем всё это время общалась через Instagram, в деталях расписывая подробности путешествия.

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14 декабря моя жена написала мне, что находится в ковид-центре в пригороде Кимберли <...>. Так как я не общался по телефону с женой достаточно долгое время, я связался с консульством ЮАР и попросил предоставить мне официальную информацию о точном её местонахождении. Они посоветовали написать заявление в полицию, — рассказал свою версию «исчезновения» супруги «безутешный» муж.

Силовикам вся эта история показалась странной. И выяснилось, что пропавшая Ксения Попова ни в указанные дни, ни когда-либо ещё границу не пересекала и билетов никуда не покупала. А именно 31 августа отец отвёз свою маленькую дочь на два дня к другу. Всё это время телефон «сбежавшей» жены был именно у мужа.

В ходе допросов соседи подтвердили, что Попов в эти дни был замечен дома — он выносил из своей квартиры в ТиНАО большие мусорные мешки. Друзья Ксении сообщили, что она не общалась в Instagram и стиль, которым были написаны сообщения после отъезда, ей не свойственен. А когда следователи захотели осмотреть квартиру, где жили супруги, то выяснилось, что она уже давно продана, как и машина супругов.

В итоге работник метрополитена сознался, что убил жену во время бытовой ссоры. Тело женщины он расчленил, вынес из дома в мусорных мешках и выбросил в реку. Останки несчастной женщины пока не найдены.