В Казахстане разгромлено православное кладбище

В городе Уштобе Алматинской области вандалы разгромили православное кладбище. Об этом сообщает "Sputnik Казахстан".

"Сломаны кресты, памятники и ограды", - сообщает агентство.

По данным агентства, по факту случившегося полиция возбудила уголовное дело. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил разыскать вандалов. Об этом он написал у себя в Twitter.

"Министру внутренних дел Е. Тургумбаеву дано поручение разыскать вандалов, осквернивших православное кладбище в Уштобе (Алматинская область) с целью привлечения их к уголовной ответственности по закону", - написал президент.

В декабре прошлого года сообщалось, что в татарстанском селе Актаныш на могиле православного жителя Виктора Смирнова спилили крест из-за желания некоторых жителей сохранить "национальную чистоту" в районе. При этом смотритель кладбища не рекомендовал родственникам ставить крест на могиле, поскольку местные мусульмане могут его снести. Семья усопшего была удивлена подобному совету и поставила деревянный крест, так как посчитала свои действия законными.

В администрации села заявили, что чиновники действительно не советовали повторно ставить православный крест, поскольку вандала еще не нашли, а межнациональной розни в селе "не было и нет".