В центре Пятигорска началась массовая эвакуация жителей из-за пожара на хладокомбинате ЗАО «Холод». Об этом сообщил глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов, передает «Интерфакс».

«В близлежащих районах проводится эвакуация населения. Просим подойти с пониманием и покинуть близлежащую зону», - заявил Ворошилов.

Управление МЧС по Ставропольскому краю сообщает, что пожар в компрессорном цеху хладокомбината начался в 15. 09.

«ЗАО "Холод", пожар по повышенному рангу», - заявили огнеборцы.

Площадь составляет 600 квадратных метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.