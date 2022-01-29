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20 минут назад

В Пятигорске массово эвакуировали жителей из-за пожара на комбинате

В центре Пятигорска началась массовая эвакуация жителей из-за пожара на хладокомбинате ЗАО «Холод». Об этом сообщил глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов, передает «Интерфакс».

«В близлежащих районах проводится эвакуация населения. Просим подойти с пониманием и покинуть близлежащую зону», - заявил Ворошилов.

Управление МЧС по Ставропольскому краю сообщает, что пожар в компрессорном цеху хладокомбината начался в 15. 09.

«ЗАО "Холод", пожар по повышенному рангу», - заявили огнеборцы.

Площадь составляет 600 квадратных метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

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Комбинат «Холод» - одно из старейших предприятий города, здесь выпускается более ста видов мороженого.

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