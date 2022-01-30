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31 минуту назад

Под Тюменью майор полиции ранил человека в лесу и бросил его возле больницы

В Тюменском районе майор полиции Павел М. выстрелил из охотничьего карабина в прогуливавшегося в лесу человека, приняв его за зверя. Мужчина получил огнестрельное ранение. Затем полицейский довёз пострадавшего до территории больницы, но бросил его на скамейке рядом с медучреждением. Инцидент произошёл 22 января, сообщила Baza в Telegram-канале. Против стрелявшего возбуждено уголовное дело.

Майор полиции подстрелил человека и бросил его на скамейке
Фото:  Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

В свой выходной день сотрудник полиции решил пострелять из нового охотничьего карабина, прикрепил к дереву доску и открыл огонь. В тот момент, по словам Павла М., он заметил какое-то движение в кустах. Мужчина испугался, подумав, что там находится дикое животное. Майор дважды выстрелил в том направлении. Он услышал человеческий крик и, подбежав к кустам, увидел раненого мужчину с окровавленным лицом.

Затем полицейский позвонил другу, попросив его приехать. Они погрузили раненого в машину, отвезли до больницы и оставили на скамейке. Врачи впоследствии диагностировали у пострадавшего перелом черепа и ушиб мозга.

Спустя несколько дней после происшествия майор был задержан полицейскими.

Следствие возбудило уголовное дело в отношении участкового уполномоченного отдела МВД «Тюменский». Он подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Ранее стало известно, что в подмосковном Подольске сотрудник полиции выстрелил в жену из травматического пистолета. Женщина была госпитализирована с ранением в затылок. Пострадавшая рассказала, что инцидент произошёл из-за того, что она неудачно наклонилась, чтобы поцеловать мужа, когда он чистил пистолет.

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