Заложницу из Подмосковья нашли мертвой

Жительница подмосковного Волоколамска Ольга Розова, пропавшая 28 января, найдена мёртвой.

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По подозрению в изнасиловании и убийстве 34-летней женщины задержан её муж Роман, который уже дал признательные показания. Супруги находились в процессе развода, муж не мог с этим смириться. О пропаже Розовой заявила её сестра, когда женщина не вернулась домой и перестала отвечать на звонки.

Муж Розовой указал местонахождения тела супруги, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД. Преступление произошло в гараже из-за «личных неприязненных отношений». Розов ревновал жену к её новому сожителю.

Как рассказали в Следственном комитете, муж следил за супругой. Когда после работы женщина поехала домой, он направился за ней и, поравнявшись на дороге, попросил остановиться и выйти из машины. Розов затащил жену в свой автомобиль и привёз в хозяйственное помещение в Волоколамск, где изнасиловал её, а потом задушил.