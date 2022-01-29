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24 минуты назад

Появилось видео несанкционированной свалки в Авиагородке

Очередную несанкционированную свалку выявили в Авиагородке. Пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности опубликовала видеозапись, на которой видно и горы мусора, и работающую технику.

Как сообщал «Петербургский дневник», незаконную деятельность выявили на пересечении улиц Взлетной и Пилотов. Участок был загроможден высокими горами отходов – эксперты выясняют, насколько они опасны для окружающей среды.

На организаторов свалки завели протоколы о несоблюдении требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления.

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