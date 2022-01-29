Появилось видео несанкционированной свалки в Авиагородке

Очередную несанкционированную свалку выявили в Авиагородке. Пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности опубликовала видеозапись, на которой видно и горы мусора, и работающую технику.

Как сообщал «Петербургский дневник», незаконную деятельность выявили на пересечении улиц Взлетной и Пилотов. Участок был загроможден высокими горами отходов – эксперты выясняют, насколько они опасны для окружающей среды.