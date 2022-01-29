В США рухнул автомобильный мост. Видео

В США рухнул автомобильный мост. Пострадали по меньшей мере 10 человек. Судя по кадрам, в этот момент по нему проезжал автомобиль и автобус. Об этом передает телеканал "Москва 24".

ЧП произошло в городе Питтсбург, штат Пенсильвания. Причины происшествия пока неизвестны. Спасатели заявили, что в этом районе сильно пахнет газом.