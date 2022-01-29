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1 час назад

В США рухнул автомобильный мост. Видео

В США рухнул автомобильный мост. Пострадали по меньшей мере 10 человек. Судя по кадрам, в этот момент по нему проезжал автомобиль и автобус. Об этом передает телеканал "Москва 24".

ЧП произошло в городе Питтсбург, штат Пенсильвания. Причины происшествия пока неизвестны. Спасатели заявили, что в этом районе сильно пахнет газом.

Для безопасности местных жителей попросят не подъезжать близко. Инцидент произошел за несколько часов до приезда Байдена, который должен был обсудить состояние инфраструктуры города.

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