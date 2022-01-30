Школьница упала с 22-го этажа в Москве и выжила

Ранее портал 78.ru написал, что в Санкт-Петербурге девятилетняя девочка сломала позвоночник на празднике, посвященном дню рождения — упала в бассейн с пластиковыми шариками. Как рассказал журналистам источник в правоохранительных органах, школьница прыгала на батуте и случайно упала бассейн. Вечером она пришла домой, но ничего не рассказала родителям. На следующий день она посетила школу и даже секцию карате. Девочка пожаловалась на боль только вечером. Врачи нашли у нее компрессионный перелом грудного позвонка и госпитализировали в нейрохирургическое отделение.